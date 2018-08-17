Выборы мэра Москвы интересуют 52 процента жителей столицы

Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМ. При этом явка может составить чуть более 30 процентов, пишет «Коммерсантъ». Согласно исследованию социологов, Сергей Собянин наберёт более 65 процентов голосов. Главная борьба развернётся за второе место между представителем ЛДПР Михаилом Дегтярёвым и коммунистом Вадимом Куминым.