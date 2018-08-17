Выборы мэра Москвы интересуют 52 процента жителей столицы
Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМ. При этом явка может составить чуть более 30 процентов, пишет «Коммерсантъ». Согласно исследованию социологов, Сергей Собянин наберёт более 65 процентов голосов. Главная борьба развернётся за второе место между представителем ЛДПР Михаилом Дегтярёвым и коммунистом Вадимом Куминым.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
timber_head 17 августа 2018 | 09:03
ВЦИОМ уже все "подсчитал". Вернее, озвучил. Теперь хоть иди на выборы, хоть не иди - все уже известно. А "главная борьба развернётся за второе место" - это вообще цирк. Какая "борьба", если место куда избирают только ОДНО, а второе ты место занял или десятое - уже без разницы, ты все равно за бортом и никому не интересен. Собянин гордо идет на выборы - в прошлый раз, коргда участвовал Навальный, он, небось, в процессе не раз в штаны наложил. Представляю себе сколько реально набрал АЛексей, если даже после всех подтасовок удалось занизить только до 28%