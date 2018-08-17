Трамп пригрозил снизить уровень поддержки Турции, если местные власти не освободят американского пастора Брансона
Дональд Трамп пригрозил снизить уровень поддержки Турции, если местные власти не освободят американского пастора Эндрю Брансона. Президент США написал в Твиттере, что это великий патриот, который находится в заложниках.
Накануне Минфин США напомнил, что Вашингтон может расширить санкционный список против Анкары. Брансон был арестован в 2016 году по подозрению в шпионаже и поддержке антиправительственных структур, которые собирались совершить госпереворот.
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