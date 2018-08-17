Попавший под санкции алюминиевый гигант Русал рассматривает возможность перерегистрации компании в России
Этот вопрос будет обсуждаться акционерами. Сейчас Русал зарегистрирован на острове Джерси. Отметим, что попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес компанией.
Комментарии4
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irinakingsize1 17 августа 2018 | 08:55
Ребятки, не останавливайтесь! Еще можно взять девичьи фамилии
ionessi 17 августа 2018 | 08:57
Ну, вот, нет худа без добра. Как мечтал Дерипаска о том, чтобы присесть за один стол с Рокфеллерами и Ротшильдами и получить из их рук ярлык "смотрящего по России". Ан нет, добро пожаловать домой, майские указы Путина своими налогами финансировать. :))))
zukus 17 августа 2018 | 08:59
Не зря Пригожин избрал американским президентом Дональда. :)
ivar1964 17 августа 2018 | 09:03
"Когда ж постранствуешь, воротишься домой, И дым отечества нам сладок и приятен." И дымом тянет уже вполне явно. А там и пламя разгорится.