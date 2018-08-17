На космодроме Байконур ожидаются сокращения персонала
Об этом сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на информированный источник. По его данным, это может произойти и в других подразделениях Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. На днях начался очередной этап оптимизации. Какое количество сотрудников попадёт под сокращение, не уточняется.
Комментарии8
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polsan 17 августа 2018 | 08:38
Люди теряют работу. Интересно узнать, какие специалисты будут "оптмизированы" ?! )
venmud 17 августа 2018 | 08:44
А как там с уголовными делами? Закрыли по отсутствию события или состава?
xuato 17 августа 2018 | 08:52
Главное, что бы батюшки остались отпеть за упокой космической отрасли
venmud 17 августа 2018 | 09:01
xuato: "батюшки остались отпеть за упокой"
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Дак, крестить надо слева направо, как Старший показал.
ivar1964 17 августа 2018 | 08:52
Слово-то какое красивое - "оптимизация"! А смысл очевиден: предпоследнему предмету гордости России наступает ... конец. Остается последний предмет - ВОВ. Хотя для гордости 30 млн. потерь многовато.
vilingrad 17 августа 2018 | 08:57
"Я нищ! У меня ничего нет!"- орал Паниковский выворачивая, словно бильярдные лузы, свои карманы.
Российское государство- банкрот, хотя еще не знает об этом. Но догадывается...
irinakingsize1 17 августа 2018 | 08:58
Где-то читала, что для обслуживания батутов требуется гораздо меньше людей
wuwer 17 августа 2018 | 09:08
На Кубе крыша кого-то храма протекает...а вы Байконур, персонал....для распила нужно разнообразие