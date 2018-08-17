На космодроме Байконур ожидаются сокращения персонала

Об этом сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на информированный источник. По его данным, это может произойти и в других подразделениях Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. На днях начался очередной этап оптимизации. Какое количество сотрудников попадёт под сокращение, не уточняется.