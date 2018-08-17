Минкомсвязь предлагает повысить требования к шифрованию абонентских данных

Сим-карты иностранного производства, считают в ведомстве, могут угрожать безопасности россиян. В связи с этим чиновники предлагают внедрить отечественные системы криптографической защиты, которые потребуют перехода на новый сим-карты. Как пишет «Коммерсантъ», эти требования могут привести к затратам от 5до 80 миллиардов рублей.