Минкомсвязь предлагает повысить требования к шифрованию абонентских данных
Сим-карты иностранного производства, считают в ведомстве, могут угрожать безопасности россиян. В связи с этим чиновники предлагают внедрить отечественные системы криптографической защиты, которые потребуют перехода на новый сим-карты. Как пишет «Коммерсантъ», эти требования могут привести к затратам от 5до 80 миллиардов рублей.
Комментарии7
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polsan 17 августа 2018 | 08:36
Со смартфоном не получилось, теперь на очереди симки. А чего не попробовать освоить такие деньжищи.... дело то нужное. )) Попытка не пытка! ))
gvs 17 августа 2018 | 08:36
Объединить всех операторов связи в единый холдинг FSB Mobile ))))
polikarpich 17 августа 2018 | 08:40
Да ничего, ни на какие "угрозы безопасности" я не жалуюсь. Меня вполне устраивают сим-карты иностранного производства. Так что мне поплевать, что там считают в Минкомсвязи.
andreyoo 17 августа 2018 | 08:54
polikarpich: Так что мне поплевать, что там считают в Минкомсвязи.
-- И, прикинь, Минкомсвязи тоже плевать на тебя. Вы единомышленники.
wuwer 17 августа 2018 | 09:03
andreyoo: А пока они друг на друга поплевывают...
власть в принудительно-добровольном порядке обяжет ... в первый раз что-ли )))
andreyoo 17 августа 2018 | 08:51
эти требования могут привести к затратам от 5до 80 миллиардов рублей.
-- Когда озвучивается такой разброс 5-80 это значит отсутствуют даже приблизительные оценки. А кто-то на кухне ляпнул просто так.
venmud 17 августа 2018 | 08:54
"эти требования могут привести к затратам от 5до 80 миллиардов рублей."
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15-й вопрос Диброва. Сколько реально потратят: 5, 80, много или очень много?