Посольство России в США готовит ноту протеста в Госдепартамент по делу россиянки Марии Бутиной

Дипломаты считают, что власти США оказывают психологическое давление на задержанную. Об этом они заявили после очередного посещения ей в вашингтонской тюрьме. Отмечается, что администрация учреждения возобновила практику регулярных ночных проверок, Бутину не пускают на прогулки, а после каждой встречи с адвокатами тщательно досматривают. Кроме того, в посольстве критически отзываются о медицинской помощи, которая оказывается россиянке.

Напомним, Марию Бутину подозревают в шпионаже. Она была арестована 18 июля.