Посольство России в США готовит ноту протеста в Госдепартамент по делу россиянки Марии Бутиной
Дипломаты считают, что власти США оказывают психологическое давление на задержанную. Об этом они заявили после очередного посещения ей в вашингтонской тюрьме. Отмечается, что администрация учреждения возобновила практику регулярных ночных проверок, Бутину не пускают на прогулки, а после каждой встречи с адвокатами тщательно досматривают. Кроме того, в посольстве критически отзываются о медицинской помощи, которая оказывается россиянке.
Напомним, Марию Бутину подозревают в шпионаже. Она была арестована 18 июля.
Комментарии10
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petrivanov 17 августа 2018 | 08:36
Нужно просто в Россию её перевести, поскольку в России к заключённым относятся с уважением, а медицина в российских тюрьмах (на зонах, и т.д.) просто выше всяких похвал!
andy66 17 августа 2018 | 08:37
это как если бы Гиммлер в 1943 году внезапно озаботился бы правами человека )))
jurmak 17 августа 2018 | 08:37
Уже заболела
irinakingsize1 17 августа 2018 | 08:41
"В посольстве критически отзываются о медицинской помощи"
Сосали, сосали да не высосали.
grishakras 17 августа 2018 | 08:48
Ноту , но только без мата, если умеете.
severnaj 17 августа 2018 | 08:50
Да плевать на вашу Машу, на ваши ноты и на вас Госдепу. Обгадились по полной. Мало того что в своей стране за всеми шпионят, стукачей всюду рассовывают, так и к другим лезут, вынюхивают.
neyexo 17 августа 2018 | 08:52
"Нота протеста"
поясню, что это редкая и крайняя мера, граничащая с объявлением войны
zukus 17 августа 2018 | 08:56
Диб..лы! Госдеп бы на следующий день половину русских дипломатов выслал и над русским посольством американский флаг поднял, а эти через месяц после ареста еще только ноту готовят. Да ее за три минуты можно составить.
bazilgu 17 августа 2018 | 09:02
Путинских чинушек хлебом не корми- дай позащищать права россиян. Но только за рубежами любимого отечества.
kaputvsemu 17 августа 2018 | 09:04
На Рыбку и Лесли, которые чалятся в Тайланде, нот, видимо, не хватило. :)