Военный парад в США переносится на следующий год

Как объявил Пентагон, это решение согласовано с Белым домом. Парад должен был состояться 10 ноября в связи со столетней годовщиной окончания Первой мировой войны. Его хотели приурочить ко Дню ветеранов, который отмечается 11 ноября.

Ранее CNN сообщал, что стоимость парада может составить не 12 миллионов долларов, как планировалось, а более 90. Последний раз подобное мероприятие проводилось в столице США в 91 году в честь победы в войне в Персидском заливе.