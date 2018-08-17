Военный парад в США переносится на следующий год
Как объявил Пентагон, это решение согласовано с Белым домом. Парад должен был состояться 10 ноября в связи со столетней годовщиной окончания Первой мировой войны. Его хотели приурочить ко Дню ветеранов, который отмечается 11 ноября.
Ранее CNN сообщал, что стоимость парада может составить не 12 миллионов долларов, как планировалось, а более 90. Последний раз подобное мероприятие проводилось в столице США в 91 году в честь победы в войне в Персидском заливе.
Комментарии2
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a_111111 17 августа 2018 | 08:23
А сколько парады стоят у нас? И ведь, как минимум, раз в год...
venmud 17 августа 2018 | 08:24
Жадные пиндосы экономят на всем. А у нас парад каждый день. Да здравствует...