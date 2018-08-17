В Барселоне сегодня пройдет акция памяти, приуроченная к первой годовщине теракта на улице Рамбла

В результате наезда водителя на пешеходов погибли 13 человек, более 100 получили ранения.

Цветы и венки уже в четверг начали приносить к мозаике Жоана Миро – месту, где завершил путь фургон под управлением террориста. Со специальным обращением к жителям города выступил мэр Ада Колау. Акция под лозунгом «Барселона – мирный город» начнется на площади Каталонии в 10.30. Проведут ее скромно, без официальных речей властей. Главными участниками памятной церемонии станут родственники погибших и выжившие. Прозвучат музыкальные композиции, а после на семи языках прочтут поэмы в стихах и возложат цветы на Рамбле. Теракт в прошлом году произошел днем, когда на улице гуляло много людей: туристы и местные жители. 22-летний Юнес Абуякуб на большой скорости в арендованном фургоне поехал зигзагами на прохожих на бульваре Рамбла. По воспоминаниям очевидцев он пытался убить как можно больше человек. В ходе спецоперации по поиску террориста застрелили.

Вскоре после трагических событий в Барселоне группа террористов намеренно наехала на людей на машине в испанском городе Камбрильс.