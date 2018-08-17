Российское посольство в США потребует прекратить давление на арестованную Марию Бутину
Как следует из сообщения дипмиссии в фейсбуке, в заключении россиянка подвергается психологическому давлению и унижению. Также она якобы не получает своевременную медицинскую помощь.
Бутина арестована по обвинению в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Следующее заседание по ее делу пройдет 10 сентября.
Комментарии8
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vasyakirin 17 августа 2018 | 08:07
Пора вводить войска?
vilingrad 17 августа 2018 | 08:16
Россия что-то требует, негодует... словно реальное демократическое государство. Цирк с клоунами:)
yralez 17 августа 2018 | 08:19
После "хороводов" на родине ее не продавишь.
a_111111 17 августа 2018 | 08:20
Наверное наш МИД считает что в нашем СИЗО сильно лучше...
prade 17 августа 2018 | 08:21
"Российское посольство в США потребует прекратить давление на арестованную Марию Бутину"
Все правильно. Надо прекращать давление на Бутину. А то вдруг она заговорит и выдаст всех кремлевских.
nicar 17 августа 2018 | 08:28
Срочно надо что-то делать, иначе она всех сдаст! Вот сейчас в МИДе и СВРе пуканы начинают подгорать не хило)))
lager23 17 августа 2018 | 08:32
Требовать и топать из сортира нельзя, пол может провалиться....
penderezky 17 августа 2018 | 08:39
А как же с СИЗО в России, со сроками следствия. Что ж все заткнулись. Где Зоя светова? Отличная была история на эхе когда одна идиотка шила Бутиной фото с первой встречи Лаврова с трампом. Как говорит студентка могла попасть на такое закрытое мероприятие. Потом выяснилось что на фото американка но врушка не извинилась а свела все к необходимости выяснять. Я чуть не врезался в этот момент в самосвал.