Российские банкоматы должны будут оборудовать устройствами для бесконтактных платежей по требованию Visa

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на двух банкиров. По некоторым подсчетам, модернизация одного купюроприемника обойдется примерно в 100 долларов. В позапрошлом году в Центробанке прогнозировали взрывной рост популярности бесконтактных платежей. По данным Visa сейчас таким образом в мире проводятся две операции из десяти.