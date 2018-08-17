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08:02, 17 августа 2018

Российские банкоматы должны будут оборудовать устройствами для бесконтактных платежей по требованию Visa

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на двух банкиров. По некоторым подсчетам, модернизация одного купюроприемника обойдется примерно в 100 долларов. В позапрошлом году в Центробанке прогнозировали взрывной рост популярности бесконтактных платежей. По данным Visa сейчас таким образом в мире проводятся две операции из десяти.

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