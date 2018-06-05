Минкомсвязи предлагает перевести россиян на новые сим-карты

Реализация одного из требований так называемого «закона Яровой» потребует дополнительно не меньше 5 миллиардов рублей, пишет Коммерсант.

Операторов связи могут обязать обновить сетевое оборудование и перейти на новые сим-карты. С целью идентификации абонентов, при этом будет применяться шифрование, которое сертифицировало ФСБ, говорится в проекте приказа Минкомсвязи. Документ с первой попытки в Минюсте зарегистрировать не удалось, его вернули для доработки, это следует из данных базы consultant.ru, пишет Коммерсант. Новые требования приведут к затратам для операторов связи, на это уйдёт не меньше пяти миллиардов рублей, сказали газете в Вымпелкоме. К тому же превращение сим-карт в сертифицированные средства защиты информации повлечёт специальную процедуру их выдачи. Но её невозможно реализовать на массовом рынке, отметили собеседники. В МТС предрекли неудобства для абонентов, которым каждые 15 месяцев придётся менять сим-карты. Операторы связи сейчас закупают их у двух зарубежных производителей. Те ставят свои системы криптографической защиты. Нет уверенности в том, что разработчики по запросу иностранных спецслужб не передадут им ключи от систем, пояснил собеседник в одном из операторов связи газете Коммерсант. Но даже сторонники идеи Минкомсвязи сходятся во мнении, что её нужно тщательно изучать и тестировать на совместимость на нынешних сетях связи, пишет газета.

В России сейчас используют около 260ти миллионов сим-карт. Как пишет Коммерсант Минкомсвязи не намерено единовременно заменять все сим-карты. В ведомстве проект не коммкентируют.