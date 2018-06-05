Минкомсвязи предлагает перевести россиян на новые сим-карты
Реализация одного из требований так называемого «закона Яровой» потребует дополнительно не меньше 5 миллиардов рублей, пишет Коммерсант.
Операторов связи могут обязать обновить сетевое оборудование и перейти на новые сим-карты. С целью идентификации абонентов, при этом будет применяться шифрование, которое сертифицировало ФСБ, говорится в проекте приказа Минкомсвязи. Документ с первой попытки в Минюсте зарегистрировать не удалось, его вернули для доработки, это следует из данных базы consultant.ru, пишет Коммерсант. Новые требования приведут к затратам для операторов связи, на это уйдёт не меньше пяти миллиардов рублей, сказали газете в Вымпелкоме. К тому же превращение сим-карт в сертифицированные средства защиты информации повлечёт специальную процедуру их выдачи. Но её невозможно реализовать на массовом рынке, отметили собеседники. В МТС предрекли неудобства для абонентов, которым каждые 15 месяцев придётся менять сим-карты. Операторы связи сейчас закупают их у двух зарубежных производителей. Те ставят свои системы криптографической защиты. Нет уверенности в том, что разработчики по запросу иностранных спецслужб не передадут им ключи от систем, пояснил собеседник в одном из операторов связи газете Коммерсант. Но даже сторонники идеи Минкомсвязи сходятся во мнении, что её нужно тщательно изучать и тестировать на совместимость на нынешних сетях связи, пишет газета.
В России сейчас используют около 260ти миллионов сим-карт. Как пишет Коммерсант Минкомсвязи не намерено единовременно заменять все сим-карты. В ведомстве проект не коммкентируют.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kir_pich_101 17 августа 2018 | 08:05
Все больше и больше свободы и счастья ощущают Расеяне на своей шкуре.
Жизнь становится лучше и веселей.
lnmanusnostras1 17 августа 2018 | 08:05
Хм, а почему у нас сумки не делают?
ivar1964 17 августа 2018 | 08:06
5 миллиардов? Да разве жалко такой мелочи, чтобы порадовать Яровую?
polsan 17 августа 2018 | 08:14
ivar1964: если бы только Яровую, там пожалуй есть и другие заинтересованные лица. ))
rash 17 августа 2018 | 08:14
Создаётся впечатление, что кгбшники приняли "1984" за сценарий развития.
goga_s 17 августа 2018 | 08:14
ну это даже на "уши торчат" чемезовские!
Это просто "харя" кричит - ДАЙ БАБЛА на халяву !!!
tks 17 августа 2018 | 08:16
Да когда же наконец, всё это издевательство над здравым смыслом закончится?!!
Молодцы путорашки: продлили срок Фюреру? Получите!!
navsegda 17 августа 2018 | 08:20
Ключи шифрования ничего им не дадут . Левые симки никак не отменят .
navsegda 17 августа 2018 | 08:29
Если очень хочется остаться анонимным идёшь к вино-водочному магазину , находишь алкаша с паспортом и идёшь с ним к ближайшему отделению оператора связи , там за бутылку недорогого пойла регите на его имя симку и вставляете в свой телефон , пусть определяют ваши данные сколько угодно
lager23 17 августа 2018 | 08:27
Регулировать всё, вся, везде, с засовыванием носа и глаз во все дыры!
Ведь можем, когда не надо!
Молодцы!
venmud 17 августа 2018 | 08:29
Чебурашка: 'Мы долго строили, строили и, наконец, построили!'.
nigelliri56 17 августа 2018 | 08:31
Во какая хренотень получается - не верят вам, россияне, ваши власти. Те самые власти, которые для всего мира главной своей отличительной чертой имеют собственную ложь. Значит они вас по себе меряют. И, видимо, знают, что делают. Не даром же называли цифру 86%.
venmud 17 августа 2018 | 08:39
"Операторы связи сейчас закупают их у двух зарубежных производителей."
===================================================================
Импортозамещение шагает по стране так широко, что у всех штаны трещат. Как Старший приказал.