Турецкие компании отменяют заказы на айфоны после того, как президент страны объявил бойкот американской электронике
Об этом пишет местная газета «Хюрриет» со ссылкой на источники. В частности, как сообщает издание, от смартфонов на общую сумму в 50 миллионов долларов отказались три крупные компании, работающие в стамбульском торговом центре.
Ранее Анкара подняла пошлины на некоторые американские товары в ответ на санкции со стороны США. На фоне ухудшения отношений между странами курс турецкой лиры упал на четверть.
Комментарии13
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polsan 17 августа 2018 | 07:51
Для Америки товарооборот с Турцией – это 0,4% (импорт) и 0,6% (экспорт) всей внешней торговли. Для Турции США – это 5% импорта и почти 7% экспорта.
Если Турция исчезнет (в торговом смысле), в США этого не заметят, а исчезновение американского рынка будет очень больно для экономики Турции.
Не по зубам Эрдогну Трамп, слишком дорого это может стоить!
drgonish 17 августа 2018 | 08:11
polsan:
[а исчезновение американского рынка будет очень больно для экономики Турции. ]
:Для экономики любой страны будет благом иметь свой собственный ранок, а не американский. Россиянские импортофилы уже 30 лет не могут этого осознать.
andreyoo 17 августа 2018 | 08:20
polsan: Для Америки товарооборот с Турцией – это 0,4% (импорт) и 0,6% (экспорт) всей внешней торговли. Для Турции США – это 5% импорта и почти 7% экспорта.
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Бесспорно целая Америка не чихнет. Да и Турция, думаю тоже. Но отдельные отрасли или производители запросто могут почувствовать.
Вспоминаю как в нулевых еще, Штат ввели повышенные пошлины на российскую сталь. Типа, чет демпингуем сильно. Россия в ответ запретила ввоз американских окорочков. И что? Для американской экономики это тоже капля в море. Но Штаты включили заднюю. Американское куриное лобби оказалось влиятельнее стального.
Сейчас, кстати, это уже б не прокатило, даже без учета общего ухудшения отношений. Потому что наше производство развилось и Россия со временем и так перестала покупать американские окорочка.
volgin_iw 17 августа 2018 | 07:54
Хорошо бы и России последовать его примеру.
midnightblues 17 августа 2018 | 07:56
volgin_iw: Не волнуйся-вы и так уже неандерталы
так что усе нормально
volgin_iw 17 августа 2018 | 07:58
midnightblues: Ну, здесь, на Эхе, полно мальчиков-айфончиков, которые жизни не мыслят без своих "гаджетов". Надеюсь, после запрета продукции Apple они все убьются об стену.
polsan 17 августа 2018 | 08:05
volgin_iw: некоторые дурачки, ещё не знают, что СССР уже давно нет, кровавый тиран не лежит в мавзолее!
drgonish 17 августа 2018 | 08:27
polsan:
А куда он делся? Вы же, недурочки, любите всяческие международные права?
Актов о выходе из Союза нет ни у одной республики.
Ни в одной республике не проводился референдум о выходе из Союза. Беловежские соглашения недействительны, поскольку подписанты не имели права на их подписание ни по закону, ни через референдум. И т.д и т.п.. Правовому восстановлению СССР не мешает практически ничего.
vinidbi 17 августа 2018 | 07:58
volgin_iw: Идиот с кровавым палачом на аватаре -скоро вы последуете примеру пердогана!!!
drgonish 17 августа 2018 | 08:06
vinidbi:
Дык давно пора.
P.S.
Кстати, ты в курсе, что особенности твоего общения, которые тебе привила мама, только с ней и будут работать?
drgonish 17 августа 2018 | 08:01
volgin_iw:
[Хорошо бы и России последовать его примеру.]
Россия будет до последнего менять черное золото на бусы. А население отупело настолько, что не способно прочитать результаты своего испортофильства даже после того, как им уже повысили НДС и прочие поборы.
volgin_iw 17 августа 2018 | 08:06
drgonish: Я, пожалуй, ошибся насчет мальчиков-айфончиков. Они не убьются об стену. Они повылетают в окна под действием реактивного баттхёрта!
isnowanaarene 17 августа 2018 | 08:06
Опять Эрдоганнаш! На Ётафоны пусть переходят.