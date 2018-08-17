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07:33, 17 августа 2018

Голливудская звезда Скарлетт Йохансон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис

Свой ежегодный рейтинг представил журнал Forbes. По данным издания, Йохансон заработала более 40 миллионов долларов. Часть доходов ей принесла роль Черной вдовы в фильме «Мстители. Война бесконечности». Второе место досталось Анджелине Джоли — ее состояние Forbes оценил в 28 миллионов. Третью строчку заняла Дженнифер Энистон — рекламные контракты принесли ей почти 20 миллионов долларов.

Комментарии

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timbuktu 17 августа 2018 | 07:39

неточности формулировок не красят солидную радиостанцию : состояние и доход за год - вовсе не одно и то же

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