Российские компании могут получить расширенные права на использование персональных данных
Завладев ими, с согласия человека, организация сможет передать данные на обработку другой организации, не уведомляя самого гражданина. О соответствующем проекте поправок пишут «Ведомости». С такой инициативой выступили представители бизнеса, а фонд «Сколково» отправил документы в рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики. Нововведения помогли бы бизнесу оптимизировать обработку персональных данных, однако правозащитники считают, что поправки противоречат закону.
Комментарии2
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arye_11 17 августа 2018 | 07:37
...расширенные права на использование персональных данных.
Ишь ты, как ловко ввернули.
А слабО назвать вещи своими именами - не "расширенные права", а "полна отмена тайны персональных данных"
ivar1964 17 августа 2018 | 07:39
Пожалуй, в общественных туалетах пора сносить перегородки между унитазами. Деятельность россиян должна быть открытой во всех аспектах.