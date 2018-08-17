В Италии началось расследование в отношении фирмы, обслуживающей обрушившийся мост в Генуе

По данным агентства Reuters, министерство инфраструктуры и транспорта страны дало компании «Аутостраде пер л’Италиа» 15 дней на то, чтобы предоставить доказательства добросовестного исполнения своих обязательств.

Жертвами трагедии в Генуе по последним данным стали 38 человек. В момент обрушения автомобильного моста во вторник на нем находились десятки машин.