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07:16, 17 августа 2018

Турецкие компании отменяют заказы на айфоны после того, как президент страны объявил бойкот американской электронике

Об этом пишет местная газета «Хюрриет» со ссылкой на источники. В частности, как сообщает издание, от смартфонов на общую сумму в 50 миллионов долларов отказались три крупные компании, работающие в стамбульском торговом центре.
Ранее Анкара подняла пошлины на некоторые американские товары в ответ на санкции со стороны США. На фоне ухудшения отношений между странами курс турецкой лиры упал на четверть.

Комментарии

4

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opiatnovyi63 17 августа 2018 | 07:29

Султан ничем не уступает нашему Царю!

chapter_2 17 августа 2018 | 07:40

opiatnovyi63: Тоталитаризм - это не только политические репрессии, но и экономическая дурь.

davi__koloradov 17 августа 2018 | 07:32

Щас турки ломанутся за рашкованскими йоптафонами.

drgonish 17 августа 2018 | 07:39

[В частности, как сообщает издание, от смартфонов на общую сумму в 50 миллионов долларов отказались три крупные компании]

Блин, сколько же бабок выводят туповатые импортофилы из страны на эти бусы.
Но, Путин не запретит идиотам вывозить бабки из страны, хотя уже давно пора.

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