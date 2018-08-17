Турецкие компании отменяют заказы на айфоны после того, как президент страны объявил бойкот американской электронике
Об этом пишет местная газета «Хюрриет» со ссылкой на источники. В частности, как сообщает издание, от смартфонов на общую сумму в 50 миллионов долларов отказались три крупные компании, работающие в стамбульском торговом центре.
Ранее Анкара подняла пошлины на некоторые американские товары в ответ на санкции со стороны США. На фоне ухудшения отношений между странами курс турецкой лиры упал на четверть.
Комментарии4
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opiatnovyi63 17 августа 2018 | 07:29
Султан ничем не уступает нашему Царю!
chapter_2 17 августа 2018 | 07:40
opiatnovyi63: Тоталитаризм - это не только политические репрессии, но и экономическая дурь.
davi__koloradov 17 августа 2018 | 07:32
Щас турки ломанутся за рашкованскими йоптафонами.
drgonish 17 августа 2018 | 07:39
[В частности, как сообщает издание, от смартфонов на общую сумму в 50 миллионов долларов отказались три крупные компании]
Блин, сколько же бабок выводят туповатые импортофилы из страны на эти бусы.
Но, Путин не запретит идиотам вывозить бабки из страны, хотя уже давно пора.