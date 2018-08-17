Минкомсвязь предлагает операторам связи перейти на новые сим-карты
Как говориться в проекте приказа, опубликованном на портале правовой информации, абоненты должны быть идентифицированы с помощью шифрования, одобренного ФСБ. Сейчас операторы закупают сим-карты у иностранных производителей, и, как пишет «Коммерсант», у спецслужб нет уверенности в том, что в случае необходимости им предоставят ключи от систем. Минкомсвязь предлагает перейти на отечественные сим-карты. По разным оценкам это может обойтись в сумму до 80 миллиардов рублей.
Комментарии9
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vik_tor 17 августа 2018 | 07:20
Учебник русского языка для начальной школы тоже зашифровать с одобрением ФСБ...
drgonish 17 августа 2018 | 07:30
vik_tor:
Зачем?
navsegda 17 августа 2018 | 07:34
drgonish: За шкафом
yralez 17 августа 2018 | 07:21
Оставит ли нас ФСБ в сортирах ?
Или надо выполнять инструкции вошдя ?
ivar1964 17 августа 2018 | 07:28
Для удобства ФСБ следует перейти еще на отечественные смартфоны, компьютеры, программы ... Проработать возможность установки отечественных сим-карт в туалетную бумагу и презервативы.
drgonish 17 августа 2018 | 07:33
ivar1964:
Именно так.
Но, малолетние петросяны будут стараться делать все для удобства ЦРУ.
putin_itogy 17 августа 2018 | 07:32
Это риzдец..!!
Говорили мудрые люди ещё в начале 90-х, что надо было люстрировать чекистов, чтобы полностью до давить Гадину..
Не поступили так как в Прибалтийских республиках, и вывернуть сразу же засекреченные чекистами архивы, сохранив их для общественности. Чтобы все увидели и поняли, под кем они жили и умирали, и все их родственники, кем были сданы и расстреляны.
И про перхотного плюгавого старикашку, назвавшегося "царём",
и ставшего "Вождём" - фюрером, всё было бы заранее известно.
И не стал бы он этим царём - узурпатором.
Не бывает бывших чекистов.
Как и маньяков, преступников, убийц, не бывает их бывшими. Они есть и будут ими всегда и до конца своих жизней.
Вот вы и попали, дарагие расеяне..
В каждой спальне установят камеру фсб,
запомни, патриот - В КАЖДОЙ!
Как вы вам не казалось это сейчас смешным и абсурдным.
Смеётся тот последним, кто смеётся с Лубянки.
ramen 17 августа 2018 | 07:33
Идите НАХ со своими гебилами!
У меня удобный тариф и ради вашей УБЛЮДОЧНОЙ паранойи я его менять не намерен.
vinsentvangog2 17 августа 2018 | 07:39
РЕБЯТА (ФСБ) ,а не лучше ли вам приспосабливаться под наши интересы ГРАЖДАН , ведь это вы существуете для НАС , а не МЫ для вас ... будьте ПРОЩЕ не возноситесь ....