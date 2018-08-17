В США умерла певица Арета Франклин
Как сообщило агентство Associated Press, причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Франклин, которую нередко называли королевой соула, было 76 лет. Она стала первой женщиной, чье имя было внесено в «Зал славы Рок-н-ролла». Наибольшую известность артистка получила за композицию «Respect», которую считают гимном феминизма.
Комментарии1
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drgonish 17 августа 2018 | 07:26
[В США умерла певица....]
Когда Эхо начнет рассказывать о смерти американских работниках цирка? А то шовинизм какой-то получается....