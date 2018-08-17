Стали известны новые подробности о главном фигуранте «кокаинового дела»

Как выяснилось, у его семьи и ранее были проблемы из-за попыток ввезти контрабанду в Россию. Ирина Кузьменко — сестра Андрея Ковальчука — владеет компанией Irgotrade GmbH. Эта фирма занимается перевозками из России в Германию и специализируется на дипломатических грузах. Как минимум дважды — в 2011 и 2012 годах в Латвии и Псковской области — они изымались как контрабанда. В обоих случаях по документам грузы проходили как личные вещи российских дипломатов. Однако на самом деле это была новая техника, драгоценности, в том числе более 200 килограммов серебра, часы, лекарства, запчасти для автомобилей и мотоциклов и прочие товары. В России возбудили два уголовных дела: о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере и о превышении должностных полномочий. До суда дошло лишь второе. Из заказчиков пострадала только ювелирная компания — ей пришлось заплатить почти 3,5 миллиона рублей штрафа. Единственной обвиняемой стала сотрудница таможни Елена Фомина. Российский дипломат Сергей Седых, от имени которого перевозились вещи, позже утверждал, что в то время не был в командировке, никому не давал доверенности на транспортировку и не заполнял декларацию. Напомним, Андрей Ковальчук в июле был экстрадирован из Германии по запросу России. Его подозревают в организации поставок почти 400 килограмм кокаина, который хранился на территории российского посольства в Буэнос-Айресе.