Избирком в Барнауле потребовал от турфирм предоставить данные о поездках людей в день выборов 9 сентября
Запрос не имеет законных оснований, об этом «Эху Москвы» сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она отметила, что разосланные письма были подписаны лично председателем комиссии.
Комментарии2
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horseraddish 17 августа 2018 | 07:28
Забавно. В нормальной стране турфирмы просто дружно послали бы избирком в задницу... хотя нет, не пришлось бы- там никому и в голову не пришло обращаться с такой просьбой, тем более - с требованием.
ivar1964 17 августа 2018 | 07:31
А следовало бы обязать присутствовать в России ее гражданам в день выборов. Всем без исключения!