ВГТРК передаст здание Государственного дома радиовещания и звукозаписи издательству «Известия»

Ликвидационная комиссия уже приступила к работе, передача здания назначена на 31 августа.

Это решение может оказаться губительным для исполнителей, оркестров и других музыкантов высшего уровня. Об этом «Эху Москвы» рассказал преподаватель кафедры звукорежиссуры «ГИТИСа» Анатолий Вейценфельд. Он разместил на сайте Change.org петицию в защиту здания. Музыкальная общественность России также просит власти не ликвидировать этот комплекс мирового масштаба.