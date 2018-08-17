Минфин представит единую позицию правительства по поводу предложения об изъятии сверхдоходов российских компаний

Утверждение этой инициативы может дополнительно принести бюджету более 500 миллиардов рублей. «Общее видение вопроса» по поводу возможности изъятия сверхприбылей у бизнеса Минфин сформирует на основе отзывов своих коллег из четырех профильных министерств. Они должны были передать свои заключения накануне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники. При этом пока не ясно, идет ли речь о повышении налогов, или же могут быть разработаны другие механизмы. Да и неизвестно, готов ли Минфин сейчас пойти на такие меры — несколько дней назад глава министерства Антон Силуанов, комментируя инициативу, отмечал, что из-за ослабления рубля кабмин не намерен принуждать предпринимателей делиться сверхприбылью.

Напомню, что с предложением изъять сверхдоходы у крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны выступил помощник президента по экономике Андрей Белоусов. Деньги, считает он, можно было бы направить на реализацию майского указа Владимира Путина. Между тем, представители отрасли эту инициативу раскритиковали.

Предложение Андрея Белоусова об изъятии сверхприбыли обвалило цены на акции компаний, которых может затронуть инициатива. По подсчетам Bloomberg, за день богатейшие люди России потеряли более 3 миллиардов долларов.