Дорогомиловский суд Москвы перевел под домашний арест обеих фигуранток дела «Нового величия»
О выпуске девушек из СИЗО ходатайствовало следствие. На прошлой неделе арест Анне Павликовой и Марии Дубовик был продлен на месяц. После этого в центре Москвы прошел «Марш матерей» в их поддержку. Адвокаты фигуранток дела рассказали, что в следственном изоляторе у подзащитных начались серьезные проблемы со здоровьем.
Оптимизма в этом немного, расследование дела наверняка примет новый оборот. Такое мнение высказал «Эху Москвы» один из поручителей Павликовой, журналист Николай Сванидзе.
Комментарии2
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vlabumur 17 августа 2018 | 07:12
Всем хороша наша власть.Да уж больна милосердна к преступникам.
drgonish 17 августа 2018 | 07:12
[Адвокаты фигуранток дела рассказали, что в следственном изоляторе у подзащитных начались серьезные проблемы со здоровьем. ]
Да. Много народу и все курят. А проблемы со здоровьем только у двух девочек, и только по этому их перевели под домашний арест. Бгг...