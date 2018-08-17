Сотрудники Google выступили против планов разработать поисковик с цензурой для Китая

Как пишет The New York Times, около тысячи специалистов поставили подпись под письмом, направленном руководству компании. Они хотят получить больше данных о проекте, чтобы оценить этические последствия своей работы. Речь идет о браузере Dragonfly, который должен убирать из выдачи заблокированные в КНР сайты. Как отмечает издание, нежелание сотрудников Google разрабатывать поисковик может стать препятствием для возвращения компании на китайский рынок.