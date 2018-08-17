Украина представит доказательства присутствия в Донбассе российских систем радиоэлектронной борьбы
Ранее в Госдепе утверждали, что представители ОБСЕ зафиксировали четыре военных объекта. В Киеве называют это очередной эскалацией конфликта со стороны Москвы. Кремль неоднократно отрицал наличие на востоке Украины регулярных подразделений российских вооруженных сил. В мае стало известно о намерениях концерна «Радиоэлеткронные технологии» создать новые комплексы РЭБ, которые могли бы противостоять американским ракетам «Томагавк».
Комментарии6
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ura_123 17 августа 2018 | 06:53
Ихтамнет! Даже сержант Агеев подтвердит...
opiatnovyi63 17 августа 2018 | 07:04
Кремль это концентрация лжи и необъятной дезы..
sg97 17 августа 2018 | 07:19
opiatnovyi63:
Да пошел ты в дупу, скакложопый дебил. На Окраине то Педя говорить о 200 000 группировке Российских войск, то еже какая то хуета про применяемое ЯО в Донецком аэропорту, то об уничтоженных в пыль 150 единиц бронетехнки за одну ночь. А за 4 года такой "войны" в плен попал один сержант. И кто тогда пистит. тварь ты тупая??? )))
drgonish 17 августа 2018 | 07:06
{Украина представит доказательства]
Ну хоть кто-то на этой планете предоставит хоть какие-то доказательства против России. Пусть даже в будущем времени. Хотя, УСБ ранее массово плодила фейки, посмотрим, что же они такое предоставят на этот раз....
drgonish 17 августа 2018 | 07:09
drgonish:
[....стало известно о намерениях концерна «Радиоэлеткронные технологии» создать новые комплексы РЭБ, которые могли бы противостоять американским ракетам «Томагавк». ]
А это точно против Украины?
vlabumur 17 августа 2018 | 07:15
Когда представит тогда и посмотрим уж больно у всех БРЕХНИ много.