Российские компании могут получить расширенные права на использование персональных данных
Завладев ими, с согласия человека, организация сможет передать данные на обработку другой организации, не уведомляя самого гражданина. О соответствующем проекте поправок пишут «Ведомости». С такой инициативой выступили представители бизнеса, а фонд «Сколково» отправил документы в рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики. Нововведения помогли бы бизнесу оптимизировать обработку персональных данных, однако правозащитники считают, что поправки противоречат закону.
Комментарии1
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drgonish 17 августа 2018 | 07:02
[Завладев ими, с согласия человека, организация сможет передать данные на обработку другой организации, не уведомляя самого гражданина. ]
Похоже, что неофициально это работает уже давно. Иначе непонятно, откуда у некоторых организаций мой номер телефона, на который они звонят и предлагая очередную говноуслугу, обращаются по имени и отчеству.