Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями

Это случится, если Анкара не отпустит американского пастора Эндрю Брансона, которого подозревают в причастности к попытке государственного переворота в позапрошлом году. Ранее Вашингтон заморозил активы глав Минюста и МВД Турции. В ответ президент страны Рэджеп Эрдоган распорядился повысить пошлин на ряд американских товаров и объявил эмбарго на электронику из США.