Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями
Это случится, если Анкара не отпустит американского пастора Эндрю Брансона, которого подозревают в причастности к попытке государственного переворота в позапрошлом году. Ранее Вашингтон заморозил активы глав Минюста и МВД Турции. В ответ президент страны Рэджеп Эрдоган распорядился повысить пошлин на ряд американских товаров и объявил эмбарго на электронику из США.
Комментарии1
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drgonish 17 августа 2018 | 06:54
Оказывается, ножи в спину можно не только раздавать но и получать. Причем, от самых лучших и верных союзников, таких, как США.