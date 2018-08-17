Российское посольство в США потребует прекратить давление на арестованную Марию Бутину

Как следует из сообщения дипмиссии в Facebook’е, в заключении россиянка подвергается психологическому давлению и унижению. Также она якобы не получает своевременную медицинскую помощь.

Бутина арестована по обвинению в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Следующее заседание по ее делу пройдет 10 сентября.