Российское посольство в США потребует прекратить давление на арестованную Марию Бутину
Как следует из сообщения дипмиссии в Facebook’е, в заключении россиянка подвергается психологическому давлению и унижению. Также она якобы не получает своевременную медицинскую помощь.
Бутина арестована по обвинению в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Следующее заседание по ее делу пройдет 10 сентября.
Комментарии6
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begly_ 17 августа 2018 | 06:38
Шо и грибок заберут, чтобы не настаивала? Так она свои стопы будет в тазике сутками настаивать., на вкус ничем не отличить.
ura_123 17 августа 2018 | 06:51
Надо было через в контакте или в одноклассниках у пендосов требовать!
multipulti 17 августа 2018 | 07:06
ura_123:-у пендосов требовать!
незя, говорят внебрачная дочь самого Хутина!
ostapbey 17 августа 2018 | 06:59
А может бартер замутить?? И Бутину сменить на Йоббик??
Чтоб КГБелла посинела?
Даже..
alger 17 августа 2018 | 07:02
не знаю виновата она или нет, или просто попала под Трамплейбус, но в Омерике
тюрьма пока еще не вилла во Флориде.
а поСел мог бы промолчать, может ему еще и кокс подвезти
opiatnovyi63 17 августа 2018 | 07:09
Когда засылали в логово демократии , инструктировали как выдавать себя за сумасшедшую?