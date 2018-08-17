Украина представит доказательства присутствия в Донбассе российских систем радиоэлектронной борьбы
Ранее в Госдепе утверждали, что представители ОБСЕ зафиксировали четыре таких военных объекта. В Киеве называют это очередной эскалацией конфликта со стороны Москвы. Кремль неоднократно отрицал наличие на востоке Украины регулярных подразделений российских вооруженных сил. В мае стало известно о намерениях концерна «Радиоэлеткронные технологии» создать новые комплексы РЭБ, которые могли бы противостоять американским ракетам «Томагавк».
Комментарии1
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prade 17 августа 2018 | 04:18
Что тут непонятного. В донбасском военторге появились системы РЭБ. Россия никакого отношения к ним не имеет.