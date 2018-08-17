КПРФ проведет еще один пикет у Госдумы против пенсионной реформы

Об этом «Коммерсанту» сообщил один из депутатов. Акция запланирована на 21 августа. В этот день пройдут парламентские слушания по законопроекту. Членам партии предложили выбрать любые тридцать минут с 11 до 13 часов чтобы выйти к участникам пикета. Такую же акцию коммунисты проводили во время первого чтения законопроекта. Тогда в ней приняли участие около 200 человек.