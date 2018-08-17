Российские компании могут получить расширенные права на использование персональных данных

Завладев ими, с согласия человека, организация сможет передать данные на обработку другой организации, не уведомляя самого гражданина. О соответствующем проекте поправок пишут «Ведомости». С такой инициативой выступили представители бизнеса, а фонд «Сколково» отправил документы в рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики. Нововведения помогли бы бизнесу оптимизировать обработку персональных данных, однако правозащитники считают, что поправки противоречат закону.