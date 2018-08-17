Голливудская звезда Скарлетт Йохансон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
Свой ежегодный рейтинг представил журнал Forbes. По данным издания, Йохансон заработала более 40 миллионов долларов. Часть доходов ей принесла роль Черной вдовы в фильме «Мстители. Война бесконечности». Второе место досталось Анджелине Джоли – ее состояние Forbes оценил в 28 миллионов. Третью строчку заняла Дженнифер Энистон – рекламные контракты принесли ей почти 20 миллионов долларов.
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