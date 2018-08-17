По меньшей мере четыре самолета в Южной Америкае совершили экстренные посадки из-за сообщений о бомбе на борту

Об этом пишет Рейтер со ссылкой на представителя чилийской авиации. По данным местного телеканала во всех случаях тревога оказалась ложной. Ранее сегодня из-за похожего сообщения на Крите экстренно сел самолет, следовавший из Египта в Германию. Все пассажиры были эвакуированы, а сам борт отогнали на стоянку. Информация о бомбе также не подтвердилась.