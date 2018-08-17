Российское посольство в США потребует прекратить давление на арестованную Марию Бутину
Как следует из сообщения дипмиссии в фейсбуке, в заключении россиянка подвергается психологическому давлению и унижению. Также она якобы не получает своевременную медицинскую помощь.
Бутина арестована по обвинению в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Следующее заседание по ее делу пройдет 10 сентября.
Комментарии5
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sh_mike 17 августа 2018 | 03:36
Ну, российское посольство в США, вероятно, хорошо представляет себе, что такое психологическое давление и унижение. А также, кто и где имеет право подвергать им законопослушных граждан Российской Федерации.
stalin_vsegda_zhiv 17 августа 2018 | 04:03
Бутина не 18-19-летняя девочка из "Нового величия", ей уже 30 лет, она прекрасно знала куда и зачем едет, поэтому должна была быть моральна готова к подобному давлению и проходить соответствующую предварительную подготовку.
vladisem 17 августа 2018 | 03:42
форменное безобразие, они только собираются, а что вы будете делать вчера? Когда завтра нужно начинать сейчас. Дебилы бл......
i_one_off 17 августа 2018 | 04:10
До чего докатился мир.
Везде русских баб унижают и давят, и там и тут.
prade 17 августа 2018 | 04:14
Нельзя давить на Бутину. А то она возьмет и расскажет кто за ней стоит и чем она занималась в США.