Google признала, что в ряде случаев отслеживает местоположение пользователей без их разрешения
Ранее Associated Press писало, что это происходит даже когда соответствующая функция в настройках аккаунта отключена. IT-корпорация изменила пункт соглашения – теперь некоторые данные о местах, которые посетил человек, могут сохраняться при использовании других сервисов – например «Карты».
Комментарии1
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brandfa 17 августа 2018 | 03:46
...и не только Гугл: к примеру, Яндекс мне на картах рисует "мой дом" (как он считает), хотя у меня функции определения местоположения отключены и никаких разрешений я не давал - видимо вычисляет по другим сервисам (типа навигатора, доставки и т.п. …).