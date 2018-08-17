Минкомсвязь предлагает операторам связи перейти на новые сим-карты
Как говориться в проекте приказа, опубликованном на портале правовой информации, абоненты должны быть идентифицированы с помощью шифрования, одобренного ФСБ. Сейчас операторы закупают сим-карты у иностранных производителей, и, как пишет «Коммерсант», у спецслужб нет уверенности в том, что в случае необходимости им предоставят ключи от систем. Минкомсвязь предлагает перейти на отечественные сим-карты. По разным оценкам это может обойтись в сумму до 80 миллиардов рублей.
Комментарии5
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anticolonel 17 августа 2018 | 03:23
Возврат к телефонным будкам? Дешифровальщики хреновы.
brandfa 17 августа 2018 | 03:40
операторы закупают сим-карты у иностранных производителей, и, как пишет «Коммерсант», у спецслужб нет уверенности в том, что в случае необходимости им предоставят ключи от систем
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Чего? Какие ключи, от каких систем и причём тут сим-карты? Они чего там обкурились? Ау, дяди - в "симках" не хранится "ключей"!
archibald_dandy_esquire 17 августа 2018 | 04:04
brandfa:
все звонки будут проходить через фсб-коммутатор - для этого надо закупить аппаратуры на пару триллионов (рублей, а лучше долларов США) и распилить
anticolonel 17 августа 2018 | 04:16
brandfa: Они курят зеленую травку с портретами американских президентов.
valia47 17 августа 2018 | 04:05
Очень много охраны у Путина, а работы настоящей нет. Надо всех загрузить чем-то. Нужны звездочки, погоны. Посадки нужны. Вот попали в феодальное государство со средним классом в виде охранников. Пиздец полный. Несчастные наши дети, им все это предстоит разгребать, а мы уроды сами.