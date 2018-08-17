Минкомсвязь предлагает операторам связи перейти на новые сим-карты

Как говориться в проекте приказа, опубликованном на портале правовой информации, абоненты должны быть идентифицированы с помощью шифрования, одобренного ФСБ. Сейчас операторы закупают сим-карты у иностранных производителей, и, как пишет «Коммерсант», у спецслужб нет уверенности в том, что в случае необходимости им предоставят ключи от систем. Минкомсвязь предлагает перейти на отечественные сим-карты. По разным оценкам это может обойтись в сумму до 80 миллиардов рублей.