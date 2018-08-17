Турция продолжит субсидировать чартерные перевозки россиян на курорты страны
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя туроператора Coral Travel. Так, в сентябре денежные компенсации за один самолет составят полторы тысячи долларов, а к декабрю эта цифра вырастет до девяти тысяч.
Несмотря на субсидии, Ассоциация туроператоров России не прогнозирует так называемых «горящих туров», а стоимость путевки в Турцию может вырасти на десять процентов по сравнению с предыдущим годом.
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