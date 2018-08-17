Фигурант дела об экстремизме из-за картинок «Вконтакте» получил предложение дать интервью НТВ в обмен на свободу

Об этом сам обвиняемый Алексей Свердлов написал в твиттере. Студент из Красноярска опубликовал переписку с сотрудницей телеканала Кристиной Карповой, которая убеждала его появиться в эфире, чтобы его «точно выпустили». В разговоре с изданием TJournal журналист подтвердила подлинность переписки. Она сказала, что есть очень большая вероятность повлиять на дело, потому что после их сюжетов справедливость всегда торжествовала.