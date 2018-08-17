Фигурант дела об экстремизме из-за картинок «Вконтакте» получил предложение дать интервью НТВ в обмен на свободу
Об этом сам обвиняемый Алексей Свердлов написал в твиттере. Студент из Красноярска опубликовал переписку с сотрудницей телеканала Кристиной Карповой, которая убеждала его появиться в эфире, чтобы его «точно выпустили». В разговоре с изданием TJournal журналист подтвердила подлинность переписки. Она сказала, что есть очень большая вероятность повлиять на дело, потому что после их сюжетов справедливость всегда торжествовала.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.