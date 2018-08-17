Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов под арестом объявил голодовку в знак протеста против пенсионной реформы

Об этом в твиттере написала его жена Анастасия. Активист был заключен под стражу на 30 суток по обвинению в нарушении правил проведения массовых мероприятий. По данным полиции в день, когда в Москве проходила согласованная акция против повышения пенсионного возраста, Удальцов организовал несанкционированный митинг на котором сжигал портреты высокопоставленных представителей власти. Акутивист обжалует свой арест.