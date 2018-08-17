Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов под арестом объявил голодовку в знак протеста против пенсионной реформы
Об этом в твиттере написала его жена Анастасия. Активист был заключен под стражу на 30 суток по обвинению в нарушении правил проведения массовых мероприятий. По данным полиции в день, когда в Москве проходила согласованная акция против повышения пенсионного возраста, Удальцов организовал несанкционированный митинг на котором сжигал портреты высокопоставленных представителей власти. Акутивист обжалует свой арест.
Комментарии6
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point3d 17 августа 2018 | 02:13
Плохо что не 30 лет. Леваки это чума.
j_partizan 17 августа 2018 | 02:38
point3d:
Если левые - чума, то правые - крысы.
j_partizan 17 августа 2018 | 02:48
Даже не столько крысы, сколько блохи.
point3d 17 августа 2018 | 02:50
j_partizan: Нет никаких правых. Все это разновидность левоблевотных тварей.
j_partizan 17 августа 2018 | 02:29
сжигал портреты высокопоставленных представителей власти
___________
А что в этом противоправного?
niknik 17 августа 2018 | 02:58
Молодец он. Свой пацан!