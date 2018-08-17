Фигурантки дела «Нового величия» переведены из СИЗО под домашний арест

О смягчении меры пресечения суд попросило следствие. На прошлой неделе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик было решено оставить под стражей еще на один месяц. После этого в центре Москвы прошла несогласованная акция «Марш матерей» в поддержку арестованных. Петиция с требованием освободить девушек собрала около 170 тысяч подписей.