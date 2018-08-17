«Зенит» с крупным счетом обыграл минское «Динамо» и вышел в плей-офф Лиги Европы
В первом матче российский клуб пропустил в свои ворота четыре безответных гола, однако ответную встречу закончил со счетом 8:1 в свою пользу. Для выявления победителя потребовалось дополнительное время.
Также в Лиге Европы сыграют «Уфа», «Краснодар» и «Спартак», а «Локомотив» и ЦСКА представят Россию в Лиге чемпионов.
Комментарии2
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andrejs 17 августа 2018 | 01:33
Белорусы не устояли под напором газовой трубы.
eternity88 17 августа 2018 | 01:36
Вы там что, в записи матч смотрели? )))
P.S. Ну, кто там про "зажравшихся бомжей" и "поделом" после 0:4 в Минске изгалялся?... ))))))