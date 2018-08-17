«Зенит» с крупным счетом обыграл минское «Динамо» и вышел в плей-офф Лиги Европы

В первом матче российский клуб пропустил в свои ворота четыре безответных гола, однако ответную встречу закончил со счетом 8:1 в свою пользу. Для выявления победителя потребовалось дополнительное время.

Также в Лиге Европы сыграют «Уфа», «Краснодар» и «Спартак», а «Локомотив» и ЦСКА представят Россию в Лиге чемпионов.