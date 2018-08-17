Пассажирский самолет совершил экстренную посадку на Крите из-за сообщения о бомбе

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на греческое интернет-издание. Борт германской авиакомпании Condor летел из египетской Хургады в Дюссельдорф. Официально о причинах вынужденного приземления не сообщалось, однако, по данным портала, в аэропорту Крита находится отряд специального назначения. Пассажиры эвакуированы, а сам самолет находится на стоянке.