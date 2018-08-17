Турецкие компании отменяют заказы на айфоны после того, как президент страны объявил бойкот американской электронике.
Об этом пишет местная газета «Хюрриет» со ссылкой на источники. В частности, как сообщает издание, от смартфонов на общую сумму в 50 миллионов долларов отказались три крупные компании, работающие в стамбульском торговом центре.
Ранее Анкара подняла пошлины на некоторые американские товары в ответ на санкции со стороны США. На фоне ухудшения отношений между странами курс турецкой лиры упал на четверть.
Комментарии1
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serhio_25__ 17 августа 2018 | 01:43
""Турецкие компании отменяют заказы на айфоны"" - вот молодцы. У нас бы такой вой подняли из-за этого. Первым бы заныл Дима.