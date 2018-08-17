Следователи завели уголовное дело на одного из организаторов митингов против свалки в Волоколамске

Как пишет издвние The Village, Артема Любимова подозревают в сокрытии гражданства США, которое он якобы получил в 2014 году. Сам активист рассказал, что никогда не имел американского паспорта, а также продемонстрировал визу Соединенных Штатов. Лидер протестного движения за закрытие полигона «Ядрово» отметил, что американским гражданам такие документы не выдают.