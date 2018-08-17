Дорогомиловский суд Москвы перевел под домашний арест обеих фигуранток дела «Нового величия»

О выпуске девушек из СИЗО ходатайствовало следствие. На прошлой неделе арест Анне Павликовой и Марии Дубовик был продлен на месяц. После этого в центре Москвы прошел «Марш матерей» в их поддержку. Адвокаты фигуранток дела рассказали, что в следственном изоляторе у подзащитных начались серьезные проблемы со здоровьем.