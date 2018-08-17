Министр просвещения России Ольга Васильева заявила об инициативе ведомства ужесточить правила усыновления

Предлагается ввести более строгие требования к потенциальным родителям.

Заниматься этим должны не органы опеки, а другие специалисты. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал протоиерей Алексей Уминский.

Уминский добавил, что органы опеки в России часто напоминают репрессивные органы власти.