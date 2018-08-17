Министр просвещения России Ольга Васильева заявила об инициативе ведомства ужесточить правила усыновления
Предлагается ввести более строгие требования к потенциальным родителям.
Заниматься этим должны не органы опеки, а другие специалисты. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал протоиерей Алексей Уминский.
Уминский добавил, что органы опеки в России часто напоминают репрессивные органы власти.
Комментарии1
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gordy 17 августа 2018 | 00:37
Закон Димы Яковлева - 2?