Мать председателя Госдумы Володина владеет квартирой площадью 400 квадратных метров и несколькими крупными компаниями

Мать председателя Госдумы Вячеслава Володина владеет квартирой площадью 400 квадратных метров и несколькими крупными компаниями. Об этом на своем сайте рассказал глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Навальный добавил, что примерная стоимость такой квартиры сейчас составляет 230 миллионов рублей.