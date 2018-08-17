Мать председателя Госдумы Володина владеет квартирой площадью 400 квадратных метров и несколькими крупными компаниями
Мать председателя Госдумы Вячеслава Володина владеет квартирой площадью 400 квадратных метров и несколькими крупными компаниями. Об этом на своем сайте рассказал глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.
Навальный добавил, что примерная стоимость такой квартиры сейчас составляет 230 миллионов рублей.
Комментарии11
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tks 17 августа 2018 | 00:10
Берегите володину квартиру, мать его!!
gordy 17 августа 2018 | 00:26
... и золотая рыбка у неё на посылках?
tks 17 августа 2018 | 00:36
gordy: Рыбка? Рыбка вроде как в Таиланде до сих пор... ??? что??? Володин - Рыбку оприходько??!
serge_moro 17 августа 2018 | 00:36
tks: Володин человек Володин.А раз он лояльный человек самому Володе,тогда он имеет роскошную жизнь с бандитского плеча Володи. А мама -это святое,что для бандитов,воров ,убийц или либералов. Володиной маме повезло родить и воспитать сына,который ей на старости обеспечит жизнь,как у американского мультимиллионера. А вот ,то,что это богатство ее сын ворует у пенсионеров ,мама Володина не догадывается.Представляю себе,чем бы владела мама Путина,если бы она была жива ??!!
tks 17 августа 2018 | 00:41
serge_moro: [:|•|•|Представляю себе,чем бы владела мама Путина,если бы она была жива ??!!|•|•|:]
Наверное, как минимум всем тем, что есть у бабушки и матушки Кабаевой Алины...
philanthrop 17 августа 2018 | 01:04
serge_moro: " вот ,то,что это богатство ее сын ворует у пенсионеров ,мама Володина не догадывается". Они не догадываются, они знают! Поэтому спокойно оформляют на себя дворцы. И радуются за своего крутого сына. Честная мать не может воспитать такого ублюдка.
clandestino 17 августа 2018 | 00:25
Как же она, бедная, прибирается в этой квартире? И не заблудится? И ещё успевает крупными фирмами руководить? Володин, пожалей мать!
salut__521 17 августа 2018 | 00:31
Завтра коррупционщик принесёт в басманный суд справку "ЕЁТАМНЕТ!" и потребует от Навального сатисфакции за оскорбление коррупционных честей и достоинств. Пошлятина, скукота...
cromwel 17 августа 2018 | 00:35
Ой! Ну кто бы сомневался! Ну неужли бы она была бы 30 м. кв. в Марьино!
nikvol 17 августа 2018 | 01:05
рассказал глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный
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Ну так захотелось капитализма, чего теперь жаловаться? Что получилось не как в Швеции, а как в Сомали? Ну лоханулись, бывает.
irinaapril 17 августа 2018 | 01:13
Ей нестрашно, если пенсии отменят, как грозился её сынуля.