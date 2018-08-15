Дорогомиловский суд смягчил меру пресечения и перевел из-под стражи под домашний арест Анну Павликову

Защита будет продолжать отстаивать подозреваемую. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Павликовой Ольга Карлова.

Анну Павликову подозревают в организации экстремистского сообщества «Новое величие».

Перевод Анны Павликовой под домашний арест не означает удачного исхода дела и тем более не может говорить о справедливости судебной системы. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Михаил Фишман.

Фишман отметил, что митинг «Марш матерей» повлиял на решение об изменении меры пресечения.