Сборная России по футболу поднялась на 21 строчку в рейтинге ФИФА
Сейчас она на 49-м месте, а раньше была на 70-м. Подняться в рейтинге Россия смогла благодаря выступлению на Чемпионате мира. Наша сборная вышла в четвертьфинал. Предыдущий лидер рейтинга, Германия, опустилась на 15 место впервые с 2006-го года, оказавшись за пределами первой десятки. Это произошло из-за того, что немецкая сборная не смогла выйти из групповой стадии Чемпионата мира, — сообщает «Новая газета».
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 23:11
Прекрасно. "А что там у хохлов?". )
sandro_007 16 августа 2018 | 23:15
Зенит ответил Динамо (Минск) на 4:0 разгромом со счетом 8:1 на Петровском. Круто.
vladimirbelarus 16 августа 2018 | 23:22
sandro_007: Договорняк, Динамо-Минск у нас не любят, продажные.
serge_moro 16 августа 2018 | 23:39
vladimirbelarus: Как поднялась случайно или нечестно, так и опустится сразу на низ ,где и была. Не верю я,что они могут показать еще раз такой же результат в течение следующих 32 лет. Разве,что,если чемпионат будет снова в России и президентом будет снова Путин,который их снова доведет до четвертьфинала
gonduras_on_colyma 16 августа 2018 | 23:43
serge_moro: Не доведёт. Просто потому, что через 32 года люди будут ездить не на чадящих керосинках и даже не совсем на электромобилях.
Вангую что-то вроде аэроскутеров в продвинутом варианте.
Нефтегазу просто погасят свет, а старик Кабаев может и не успеть на раздачу кащеев бессмертных.
gonduras_on_colyma 16 августа 2018 | 23:24
blinorozhiy_chmo: //Прекрасно. "А что там у хохлов?". ) //
Тебя на гугле уже забанили, или руки из задницы растут?
В том же рейтинге, где Роисся 49-я, Украина 35-я.
Не помогла вам говногруппа, подкуп бедуином и запугивание фараонов, как и судья в роли 12-го вашего игрока в матче с Испанией.
Учи матчасть, клоун ватный.
blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 23:30
gonduras_on_colyma: Мы и говорим для тупых из гондураса - "хохлы в ж*пе" ))
В вечной ж*пе.)))
gonduras_on_colyma 16 августа 2018 | 23:36
blinorozhiy_chmo: Если 35-е место это }|{опа, то 49-е - выгребная яма во дворе пацакской глубинки.
Откуда ты сейчас и кукарекаешь.
У тебя что, удило, в методичке написано доказать, что 49-е место выше 35-го?
novyrusic 16 августа 2018 | 23:47
blinorozhiy_chmo: А у хохлов много луше, они на 32 месте, т.е. на 17 мест впереди России, а США на 22 месте.
А чуть выше России Камерун и Нигерия. Про Тринидад с Тобагой рассказать, свинорылый? Попроси и отсосешь.
czerni 16 августа 2018 | 23:13
Я было по заголовку понял, что на 21-ю.
Но радость ббыла недолгой...
compare 16 августа 2018 | 23:21
czerni: а у самого,что,отказало чувство реальности?
jamba 16 августа 2018 | 23:28
У "днища" тоже своя структура, свои "герои", там не так все просто)))
sproter 16 августа 2018 | 23:29
Между Нигерией и Камеруном. Чуть сзади Буркина-Фасо, впереди - Венесуэла и Конго. Ура.
sproter 16 августа 2018 | 23:37
Динамо Минск это почти как Реал Мадрид, только Динамо и из Минска.
tks 16 августа 2018 | 23:49
21! Очко!! Сакральная цифра!!
gonduras_on_colyma 16 августа 2018 | 23:56
tks: Таки да, ФИФА сыграла сбродной России в очко.
По соотношению результат/затраты это примерно как пилотируемая миссия на Марс.