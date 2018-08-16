Сборная России по футболу поднялась на 21 строчку в рейтинге ФИФА

Сейчас она на 49-м месте, а раньше была на 70-м. Подняться в рейтинге Россия смогла благодаря выступлению на Чемпионате мира. Наша сборная вышла в четвертьфинал. Предыдущий лидер рейтинга, Германия, опустилась на 15 место впервые с 2006-го года, оказавшись за пределами первой десятки. Это произошло из-за того, что немецкая сборная не смогла выйти из групповой стадии Чемпионата мира, — сообщает «Новая газета».