Мосгорсуд отказался снять с выборов мэра Москвы кандидата от партии «Союз горожан» Михаила Балакина
Иск в суд подал другой кандидат в мэры, Михаил Дегтярев из ЛДПР, — сообщает Интерфакс. Дегтярев назвал Балакина политическим мошенником, так как он избирался в Мосгордуму от ЛДПР, а в мэры Москвы пошел от «Союза горожан». Сам Балакин в своем телеграм-канале написал, что Дегтярев подал иск, потому что боится конкуренции.
В июле Мосгоризбирком отказывал Балакину в регистрации кандидатом на пост мэра, так как три муниципальных депутата попросили признать их подписи недействительными. Однако Мосгорсуд это решение отменил.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
malanoff 16 августа 2018 | 23:18
Свободу Михаилу Балакину , последнему из могикан ! Назло врагу надо явно голосовать за него.